癱男植晶片 實現腦控飲水

周一召開的總結會公布，接受腦機接口處理器植入腦內的患者，是一名車禍引致頸椎處脊髓完全性損傷的54歲男性。團隊去年10月24日把兩枚硬幣大小的腦機接口處理器植入患者顱骨中，成功採集感覺運動腦區顱內神經信號。手術後10天患者出院回家，利用體外機隔着頭皮給體內機供電，並接收腦內的神經信號，傳送到電腦或手機，實現腦機接口通訊。經過3個月康復訓練，該患者可以通過腦電活動驅動氣動手套，實現自主飲水等腦控功能，抓握準確率超過90%。

內地項目在無線微創方面實現兩大突破，一方面通過植入腦機接口NEO，把內機埋在顱骨內，電極覆蓋在硬膜外，在保證顱內信號質量的同時，不破壞神經組織；另一方面採用近場無線供電和傳輸信號，植入顱骨的體內機不需電池。該項目除了可以幫助漸凍症、脊髓損傷、癲癇等腦疾病患者康復外，亦有望實現腦機融合智能，直接拓展人腦訊息處理能力。