父拒付撫養費 單親初中男生圖跳樓

【本報綜合報道】內地傳媒周三報道，上海市青浦區一名男初中生前年10月試圖在校內跳樓自殺不遂。青浦區檢察院經調查發現，該男生被判由母親撫養後，父親並未應法院要求定期支付撫養費，導致其心理疾病日漸惡化並企圖輕生。當地法院強制拍賣其父的車輛，優先作為撫養費補償。

父母離異 罹患心理病 青浦區檢察院前年10月12日下午接報，區內中學就讀的男生小帥（化名）獨自到校內2樓平台企圖跳樓自殺，所幸被老師及時發現，他事後獲送往上海市精神衞生中心接受治療。報道指出，小帥父母2011年離婚後，原交由父親田××撫養，詎料對方經常對他拳打腳踢，導致他罹患嚴重的雙相情感障礙。其母林××（化名）2019年向法院提出訴訟，要求變更撫養關係；法院判決小帥跟隨母親生活，並要求田××每月支付人民幣3,000元（約3,300港元）撫養費，直至小帥18歲為止。

不過，田××自判決後從未支付撫養費，林××曾經兩次入稟法院申請執行撫養費無果，而單靠林××的積蓄和微薄收入，不足以支付小帥高昂的醫療費用，更差點釀成悲劇。檢察院調查發現，田××把車輛過戶至弟弟名下，但他仍然使用。法院隨後扣押車輛及啟動拍賣流程，並將所得款項先用作支付小帥的撫養費。