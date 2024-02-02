復旦教師殺書記 判死緩

工作不順洩憤 持刀行兇 上海復旦大學教師持刀割喉殺害學院黨委書記一案，昨日在上海市第二中級人民法院公開宣判。被告姜文華故意殺人罪成判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並限制減刑。

案情指，姜文華在復旦大學數學科學學院擔任聘任制青年研究員期間，因工作不順而遷怒於學院黨委書記王永珍，並事先購買刀具伺機報復。姜文華於2021年6月7日下午攜帶事先準備的尖刀，進入王永珍在復旦大學邯鄲路校區光華樓的辦公室，持刀刺切對方頸部及軀幹等處數十刀，致他當場死亡。姜文華作案後明知他人報警而在現場等待，到案後如實供述罪行。經鑑定，姜文華患有復發性抑鬱障礙，在此案中具有限定刑事責任能力。

復旦澄清 慘劇非因聘任制度 上海市第二中級人民法院認為，姜文華故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪。法院指出，姜文華是預謀作案，其作案手段非常殘忍，後果嚴重，依法應從嚴懲處，綜合其具有限定刑事責任能力及自首等情節，故作出上述判決。

對於網絡輿論猜測殺人事件可能與高校「非升即走」人事聘任制度有關，復旦大學曾說明姜文華與校方簽訂的1年聘期合約當時未期滿，校方亦未作出與姜文華解除或終止聘約的決定。此外，姜文華與王永珍沒合作發表過學術論文，也不存在剽竊學術成果的情況。

王永珍於1994年從蘭州大學化學系本科畢業，經研究生考試進入復旦大學化學系攻讀碩士生，1997年8月畢業後留校參加工作。歷任復旦大學研究生院招生辦公室副主任、學位評定委員會辦公室主任，數學科學學院副院長，人事處副處長兼黨委教師工作部副部長，2018年1月起任復旦大學數學科學學院黨委書記。本報綜合報道