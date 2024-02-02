山東央企前高層 認受賄候判

淄博市人民檢察院指控，1998年至2021年10月，張清貴利用擔任郵電部電訊總局主任科員、工程師，中國聯通集團移動網絡有限公司運行維護部副總經理兼運行維護部網絡管理中心主任，中國聯合網絡通信集團有限公司湖北省分公司黨委委員、副總經理，聯通雲數據有限公司黨委委員、副總經理等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在項目承攬、款項撥付、工程招投標等方面牟取利益，非法收受他人財物折合1,787萬多元人民幣（約1,970萬港元）。