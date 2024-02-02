江蘇企業推銷種酒 涉非法集資

【本報綜合報道】內地傳媒周三報道，最近上海市很多長者報名參加前往江蘇省無錫市的兩日一夜旅遊團，期間有專人舉辦分享會並引導長者花費近一萬元（人民幣‧下同，約1.1萬港元）參與「種酒」，聲稱5年內升值一倍。「種酒」流程是把酒注入酒罈並半埋地下，此舉受專家質疑。該市相關部門稱，該項目涉嫌非法集資。

辦旅團吸引長者購買 參與旅遊團的長者先從上海市乘坐旅遊巴前往無錫市，行程首天以參觀免費景點為主，第二天有專人為長者舉行分享會。銷售人員在會上引導長者購買每墰約8,000元（約8,820港元）的酒，並承諾買酒後能夠成為會員，享受免費康養旅遊，更聲稱公司酒廠與五糧液等品牌合作，正在為上市做準備，屆時買酒者能夠認購公司原始股票。期間，銷售員不斷以賺取養老金、酒有增值空間等話術，吸引長者買酒。

部分長者多次參加旅遊團並花錢買酒，直言被洗腦但願意繼續購買。銷售人員介紹，無錫市「種酒基地」有近5萬墰酒，公司亦成立11年。惟內地傳媒發現，對方在長者買酒後未提供發票，參加該團的大部分是50歲至80歲的中老年人。有專家稱未聽聞類似的「種酒」方式，形容這只是噱頭，若把酒埋在地下受陽光穿透，違背應該放在陰涼處避光保存的基本條件，埋在土壤更可能被細菌污染。無錫文化市場綜合行政執法支隊表示，通知屬地濱湖區相關部門前往涉事崇陽太湖酒莊核查情況。