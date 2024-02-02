強雨雪襲神州 河南60車相撞

【本報綜合報道】內地春運遇上15年來冬季最強雨雪，中央氣象台昨日發布暴雪藍色預警、大霧黃色預警、大風藍色預警、冰凍橙色預警，河南、湖北等地部分地區有持續性凍雨。北方多地開始降雪，河南鄭州有民眾表示，當地下大雪一小時後，綠化帶、河道等均被積雪全覆蓋。鹽洛高速公路有多車連環相撞，據報有人受傷。

根據預測，河南南部、安徽北部、湖北北部、西藏西部等地，昨日至今日早上部分地區有大雪，其中安徽北部、西藏西部等地局部地區有10毫米至12毫米暴雪，上述部分地區新增積雪深度兩厘米至4厘米，局部地區可達5厘米以上。此外，浙江、福建、江西、廣東、廣西、重慶、湖北、陝西等地有大霧天氣，其中部分地區有能見度不足500米的濃霧，局部地區能見度不足200米。

12省區重災 封閉80路段 河南多地降雪，昨日早上有網民指出，鹽洛高速公路亳州到鹿邑段因道路結冰，引發多車相撞事故，涉及約50輛至60輛車，大概6人至7人受傷，交警趕到現場處理。交通運輸部路網中心消息表示，截至昨日早上8時，受降雪及路面結冰影響，河北、山西、內蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、山東、河南、湖北、陝西、甘肅、寧夏共封閉80個路段，關閉1,133個收費站，恢復通行時間待定。