北京整治消防隱患 防範奪命火

【本報綜合報道】內地近期接連發現重大火災事故，包括江西省新余市店舖火災造成39死9傷，河南省南陽市方城縣獨樹鎮英才學校宿舍大火導致13死1傷。根據北京市應急管理局消息，因應上述事故暴露出的問題教訓，周二起至下月底在全市組織開展消防安全集中除患攻堅大整治行動。

北京市通過集中開展大排查、大整治、大曝光、大演練、大約談、大督導行動，全面排查小型學校、醫療機構等「九小場所」、校外培訓機構、多業態混合生產經營場所、人員密集場所突出風險隱患，推動壓實最末端火災防範責任，遏制重特大火災事故發生。整治重點包括違法違規施工作業和生產經營、安全疏散條件不足、違規設置防盜網和廣告牌、建築消防設施損壞停用。

內蒙古百貨大樓起火 根據計劃，本月底前為動員部署階段，下月中前為除患攻堅階段，下月底前對整治行動進行驗收評估。當局要求各區、各有關部門對存在違法行為的單位和個人，依法嚴格查處；對涉嫌犯罪者，要依法追究刑事責任。整治行動期間，如發生群死群傷火災事故，將按程序啟動責任倒查機制，嚴肅追究相關人員責任。

另一方面，內蒙古自治區呼倫貝爾市代管的牙克石市一幢百貨大樓周三失火，現場火光熊熊，官方未通報有沒有造成傷亡。事發周三早上7時許，當時天還沒亮，有百貨大樓字樣的大樓起火，屬於多層建築，大樓內猛烈燃燒，形成大量濃煙。大樓旁邊停有多輛消防車，開展滅火救援。