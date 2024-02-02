韓國瑜江啟臣當選 國民黨重掌立院

前院長游錫堃連任失敗辭立委 台灣立法院長選舉昨日塵埃落定，國民黨立委韓國瑜經歷兩輪投票後成功當選，國民黨相隔8年重奪立法院長寶座。民進黨籍前院長游錫堃連任失敗後，宣布辭去立委一職。至於在副院長選舉中，爭取連任的民進黨立委蔡其昌不敵國民黨立委江啟臣。

第11屆113名立委昨日就職，展開新一屆會期。立法院長、副院長由立委互選產生，候選人須取得出席立委過半數選票才能當選。首輪投票如無人得票過半數，則票數較多的前兩名進入次輪投票，得票較多者當選。國民黨、民進黨及民眾黨，分別推出韓國瑜、游錫堃及黃珊珊角逐立法院長。

院長次輪投票 民眾黨全缺席 113名立委在首輪投票，韓國瑜得54票、游錫堃51票、黃珊珊7票，無效票一張。由於3人均未取得過半票數，因此進入第二輪投票，由韓國瑜與游錫堃一較高下。第二輪共105名立委投票，民眾黨全數8名立委缺席，韓國瑜獲54票，以3票之差擊敗51票的游錫堃。國民黨陣營由52名藍營立委及兩名無黨籍立委組成，他們把全數選票投給韓國瑜，民進黨立委51票全數給予游錫堃。

選舉結果出爐後，游錫堃即以個人規劃為由，宣布今日起辭去立委職務。他的議席遺缺將由民進黨不分區立委名單中排名13的王正旭遞補，王正旭是HOPE癌症希望基金會董事長、長庚紀念醫院基隆院區血液腫瘤科主治醫師。韓國瑜受訪指，感謝游錫堃擔任立法院長時認真付出，呼籲對方共同為國會外交努力。韓國瑜強調，將建立台灣人民心中一個不同政黨攜手合作，不以鬥爭為目標的立法院。

民進黨指尊重選舉結果，期望在新任立法院長韓國瑜帶領下能夠持續改革，各黨理性溝通和合作。國民黨表示，立法院改革勢在必行，主張建立聽證、調查權，並強化人事同意權、利益迴避及公布經費使用。本報綜合報道

韓國瑜（左）當選立法院長。右為游錫堃。 江啟臣