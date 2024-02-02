王毅指與美關係回穩 願推動全球和平

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周三在外交部2024年新年招待會表示，去年世界經受動盪變革的洗禮，也孕育着發展進步的動力；中國外交迎難而上，擔當作為，堅持對話合作，踐行親誠惠容，堅持勸和促談及開放發展，做促進全球復甦的強大引擎。

王毅續稱，今年是全面推進中國式現代化的關鍵一年，中國將構建人類命運共同體作為新時代中國特色大國外交追求的崇高目標，願同各國共築和平安全的根基，共走多邊主義的大道，共建發展繁榮的未來。外國駐華使團長、喀麥隆大使姆巴納表示，中國去年開展一系列雙邊、多邊外交活動，增進各國相互理解，促進世界和平與發展，中國在全球的重要性日益上升。