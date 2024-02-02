《反間諜法》實施半年 國安部批評外部勢力抹黑

【本報綜合報道】中國去年4月修訂通過新版《反間諜法》，同年7月實施至今，外國仍然有不少憂慮聲音。中國國家安全部昨日發文批評，部分外部勢力對中國正常的反間諜立法和執法工作指手畫腳、歪曲抹黑，強調《反間諜法》修訂適時、適合、適度，有力震懾境外間諜情報機關的囂張氣燄。

國家安全部表示，《反間諜法》得到國際社會普遍尊重和支持，但部分外部勢力抱着怕被「打臉」就「黑臉」、怕被「揭短」就「護短」、怕被「端鍋」就「甩鍋」的不良心態而抹黑。

當中提到，近期國家安全機關先後破獲並揭露美國中央情報局間諜案、英國軍情六處間諜案等，有力維護中國國家主權、安全和發展利益，充分表明修法是加強新形勢下反間諜鬥爭的迫切需要。

該部門強調，該法的修訂出台契機適時，程序規範，權責明晰，適應反間諜鬥爭新形勢；又指重視反間諜工作是各國共識，開展反間諜立法也是大國標配，而其修訂程序科學公開，亦妥善處理賦權與限權的關係。