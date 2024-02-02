指新一屆議員撐維持關係 圖瓦盧總理料不與台斷交

【本報綜合報道】台灣邦交國之一的圖瓦盧日前舉行大選，親台總理瓦塔諾失去國會議席，外界關注新政府組成後會否與台斷交。瓦塔諾周三接受台灣傳媒訪問時表示，多數新一屆國會議員都支持與台關係，相信新國會及新總理將支持兩地邦誼。

瓦塔諾表示，他認識所有即將進入新政府的國會議員當選人，包括新人與資深議員，大多數都支持圖瓦盧與台灣的關係。成功保留議席並尋求成為新總理的圖瓦盧財長帕伊紐，主張重新審視對台外交關係，瓦塔諾認為他有權談論自身觀點，但這不是團隊或看守政府的觀點，亦非政府評估台圖關係的想法。

指大陸保證不可靠 外界關注瓦塔諾連任失敗後，圖瓦盧可能外交轉向中國大陸。瓦塔諾指出，此想法是基於中國大陸會給予更多財政支持的假設，但這是錯誤也沒任何證據，沒人知道北京會怎樣做；又稱很多與中國大陸有邦交關係或剛外交轉向中國大陸的國家，仍然等待對方的保證，圖瓦盧很清楚過去為何離開中國大陸，就是對方的虛假保證。

另一方面，伊斯瓦蒂尼外交暨國際合作部長戴柏莉訪問台灣，周四與台灣外交部長吳釗燮簽署聯合聲明，強調邦誼穩固。吳釗燮表示，台灣與伊斯瓦蒂尼超過50年的邦誼堅若磐石，簽署聲明再度強調雙方對邦誼的高度重視。兩地亦在聲明重申深化合作的意向，並共建促進雙邊經貿及投資合作的有利條件。

瓦塔諾