FBI局長指 華黑客擬破壞美關鍵基建

【本報綜合報道】美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷周三在美國國會眾議院一個聽證會上聲稱，與中國政府有關的黑客瞄準美國關鍵基礎設施，準備對美國「造成嚴重破壞及現實傷害」。

克里斯托弗‧雷在眾議院中共問題特設委員會作證時稱，中國黑客正在對美國基礎建設進行部署，目標是美國的水處理廠、電力基建及石油和天然氣管道等；又指出中國黑客正在努力「尋找並準備摧毀或弱化保障我們安全和繁榮的民用關鍵基建」，「對我們的人身安全構成現實威脅」。

聲稱挫敗網絡間諜活動 被問到中方會否遵守不干預今年美國大選的承諾時，他說：「中國多年來承諾很多事情，所以我想當我看到時就相信它。」

與此同時，美國司法部和聯邦調查局周三表示，挫敗中國針對美國關鍵基建的大規模網絡間諜活動，從由數百個受感染的美國路由器組成「殭屍網絡」中，清除中國的惡意軟體。

中國駐美國大使館發言人周三稱有關指控「不負責任」，強調中國政府一直堅決反對黑客攻擊和濫用資訊科技，並指摘美國參與的黑客攻擊和竊聽活動比其他國家更多。