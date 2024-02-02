兩岸國際

解放軍戰機 越海峽中線

解放軍殲10戰機飛近台灣空域。（Getty Images圖片） 解放軍殲10戰機飛近台灣空域。（Getty Images圖片）
解放軍殲10戰機飛近台灣空域。（Getty Images圖片）
逼近鵝鑾鼻50浬 美 日 菲律賓海演訓
中國大陸解放軍在上月13日台灣大選後，持續派出大批飛機及艦艇在台灣周邊海空域活動，周三更一度越過海峽中線，逼近台灣鵝鑾鼻西方50浬處。為防兩岸局勢在台灣新舊政府交接前夕出現突發情況，美國正在台灣東部外海部署兩艘航空母艦，日前與日本海上自衞隊演習，宣稱強化雙方的威懾及反應能力。
台灣國防部周三晚上表示，當天中午12時48分發現解放軍22架次飛機出海活動，包括殲10戰機及無人機，其中11架次飛機飛越海峽中線及其延伸線，飛入台灣北部、中部、西南部空域，配合艦艇執行聯合戰備警巡。台灣國防部昨日早上再度通報，截至當天早上6時的24小時內，發現解放軍33架次飛機及6艘次艦艇在台灣周邊海空域活動，其中14架次飛機分兩批飛越海峽中線及其延伸線，飛入台灣西南部空域。
美日繼去年11月再次演習
與此同時，美國海軍周三公布，卡爾文森號與羅斯福號兩個航空母艦打擊群當天會師菲律賓海，與日本海上自衞隊直升機驅逐艦伊勢號演習，雙方實施多個聯合行動，包括強化海上通訊、空中作戰、跨甲板飛行作業，強化海上整合行動及戰備狀態。美方對上一次出動兩個航空母艦打擊群與日方實施同類演習是去年11月，地點也是菲律賓海，參與的航空母艦是卡爾文森號及正在日本休整、前沿部署的列根號。
華偵察船 駛近卡爾文森號
日本海上自衞隊表示，演習由周一至昨日在日本沖繩島南部海域舉行，目標是改善其戰術能力及與美國海軍的互操作性。一名美國海軍官員向日本傳媒透露，演習期間一艘解放軍偵察船駛近卡爾文森號，兩艦相距5浬至10浬，相信對方收集情報。報道指出，美國目前在西太平洋部署3艘航空母艦，是近兩年來首次；外界關注預計接替卡爾文森號在區內巡航的羅斯福號，會否因應中東地區局勢變化而改赴該區。
除了卡爾文森號、羅斯福號外，美國兩棲攻擊艦美利堅號也在菲律賓海活動，根據美國國防部最新發布的照片，該艦周一在該海域實施飛行作業，出動多款艦載機，包括主力F35B隱形戰機。這代表美國現時在西太平洋有4艘搭載戰機的大型艦艇。
美擬建太平洋後勤網絡
另一方面，英國傳媒周三報道，美國為了應對中國大陸可能未來數年攻打台灣，正在太平洋地區內建立後勤網絡。美國去年8月與澳洲進行一個共有13個國家參與、代號「護身軍刀」的演習後，把一批軍事裝備庫存留在澳洲的倉庫，包括大約330輛汽車、拖車及130個貨櫃，足以供應大約3個後勤連，以及至少500名士兵，確保補給能夠送達前線作戰人員手中；這些物資用於未來演習、應對自然災害或戰爭。本報綜合報道
解放軍持續在台灣周邊活動；圖為運8反潛機。解放軍持續在台灣周邊活動；圖為運8反潛機。
解放軍持續在台灣周邊活動；圖為運8反潛機。
美國海軍與日本海上自衞隊在菲律賓海聯合演習。美國海軍與日本海上自衞隊在菲律賓海聯合演習。
美國海軍與日本海上自衞隊在菲律賓海聯合演習。
解放軍在台灣周邊海空域活動示意圖解放軍在台灣周邊海空域活動示意圖
解放軍在台灣周邊海空域活動示意圖
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