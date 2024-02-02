解放軍戰機 越海峽中線

逼近鵝鑾鼻50浬 美 日 菲律賓海演訓 中國大陸解放軍在上月13日台灣大選後，持續派出大批飛機及艦艇在台灣周邊海空域活動，周三更一度越過海峽中線，逼近台灣鵝鑾鼻西方50浬處。為防兩岸局勢在台灣新舊政府交接前夕出現突發情況，美國正在台灣東部外海部署兩艘航空母艦，日前與日本海上自衞隊演習，宣稱強化雙方的威懾及反應能力。

台灣國防部周三晚上表示，當天中午12時48分發現解放軍22架次飛機出海活動，包括殲10戰機及無人機，其中11架次飛機飛越海峽中線及其延伸線，飛入台灣北部、中部、西南部空域，配合艦艇執行聯合戰備警巡。台灣國防部昨日早上再度通報，截至當天早上6時的24小時內，發現解放軍33架次飛機及6艘次艦艇在台灣周邊海空域活動，其中14架次飛機分兩批飛越海峽中線及其延伸線，飛入台灣西南部空域。

美日繼去年11月再次演習 與此同時，美國海軍周三公布，卡爾文森號與羅斯福號兩個航空母艦打擊群當天會師菲律賓海，與日本海上自衞隊直升機驅逐艦伊勢號演習，雙方實施多個聯合行動，包括強化海上通訊、空中作戰、跨甲板飛行作業，強化海上整合行動及戰備狀態。美方對上一次出動兩個航空母艦打擊群與日方實施同類演習是去年11月，地點也是菲律賓海，參與的航空母艦是卡爾文森號及正在日本休整、前沿部署的列根號。

華偵察船 駛近卡爾文森號 日本海上自衞隊表示，演習由周一至昨日在日本沖繩島南部海域舉行，目標是改善其戰術能力及與美國海軍的互操作性。一名美國海軍官員向日本傳媒透露，演習期間一艘解放軍偵察船駛近卡爾文森號，兩艦相距5浬至10浬，相信對方收集情報。報道指出，美國目前在西太平洋部署3艘航空母艦，是近兩年來首次；外界關注預計接替卡爾文森號在區內巡航的羅斯福號，會否因應中東地區局勢變化而改赴該區。

除了卡爾文森號、羅斯福號外，美國兩棲攻擊艦美利堅號也在菲律賓海活動，根據美國國防部最新發布的照片，該艦周一在該海域實施飛行作業，出動多款艦載機，包括主力F35B隱形戰機。這代表美國現時在西太平洋有4艘搭載戰機的大型艦艇。

美擬建太平洋後勤網絡 另一方面，英國傳媒周三報道，美國為了應對中國大陸可能未來數年攻打台灣，正在太平洋地區內建立後勤網絡。美國去年8月與澳洲進行一個共有13個國家參與、代號「護身軍刀」的演習後，把一批軍事裝備庫存留在澳洲的倉庫，包括大約330輛汽車、拖車及130個貨櫃，足以供應大約3個後勤連，以及至少500名士兵，確保補給能夠送達前線作戰人員手中；這些物資用於未來演習、應對自然災害或戰爭。本報綜合報道

解放軍持續在台灣周邊活動；圖為運8反潛機。 美國海軍與日本海上自衞隊在菲律賓海聯合演習。 解放軍在台灣周邊海空域活動示意圖