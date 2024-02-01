歐盟資金大攻勢 中國或失掉中亞

美國可能放棄中亞，在敗退阿富汗之後，它至多是利用伊斯蘭國的殘餘勢力，在當地作些暗殺、突襲式的騷擾。西方在中亞發展的主力是歐盟，主因是歐盟依賴歐亞的經濟合作，以此減少對美國經濟，特別是能源的依賴。美國亦樂見歐盟在中亞發展。一是避免歐俄合作，二是抗衡中國勢力，況且美國已無財力和軍力兼顧中亞。

歐盟剛與中亞國家開了會議，重心是歐盟計劃資助中亞的基建投資項目。會議上，歐洲的金融機構決定投入100億歐元協助中亞的基建，這還是初步投入，歐盟方面答應日後會有更多投資。當前歐盟已是中亞最大的投資者，佔了中亞五國外來投資的42%。背後顯然是中國的投資緩慢不前。

政治力量乘勢進入 歐盟進一步的投資，必然伴隨着企業與政治力量的進入，例如哈薩克斯坦兩個主要國際機場已私有化，新的股東是歐洲與阿聯酋集團。哈薩克更與歐盟完成談判，歐洲航空公司可經營歐洲任何城市到哈薩克任何城市的航線。資金、交通連接與經貿、科技的交流，對長期封閉的中亞五國是大開放發展的好機會。不過，歐盟此舉背後卻還是為政治進軍中亞鋪路，也着眼於中亞的能源礦產。更戰略的考慮是拉攏哈薩克斯坦，使之從俄羅斯的歐亞經濟聯盟拉出來，打擊新絲綢之路北部通道，迴避俄羅斯，同時在西陲對中國施加壓力。

中俄對哈薩克斯坦已有防範之心，所以中國着意中吉烏通道，俄國也一改以往的立場，參與不經俄羅斯境內的中部通道，在裏海西岸建設軌道交通直達伊朗北部，與哈薩克斯坦在中部通道競爭。

不過，對中亞五國來說，關鍵是基建發展的資金，歐盟的大手筆壓倒了中國，歐盟之外還可有日本配合。此所以今次會議連永久中立、一直閉關自守的土庫曼斯坦也派官員參加。100億歐元和後續資金的吸引力巨大。烏茲別克斯坦總統來華求資金援助，或許是求取更多的資金投入，也會是希望中國增加投入，以平衡歐盟的資金攻勢。中國主導的亞洲基礎設施投資銀行近年作為不大。在吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦，中國的影響力亦未見改善，歐盟的資金攻勢應喚醒中國有關部門，重新加強在中亞的努力，至少在中部通道的主動權不能失去。此中的戰略重點應是烏茲別克斯坦，但中吉烏通道還要接上伊朗。

研究所所長 陳文鴻