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婦女遇水災地震 織公仔謝消防
中國江蘇省蘇州市婦女衞振英最近受河北水災和甘肅地震影響，花費32天上網查資料，利用鈎針和毛冷線編織出6款消防員形象的公仔。消防公仔身穿不同的制服顯示他們的身份，神情和動作都維妙維肖。她希望藉此感謝消防員堅守崗位，祝福他們每次出警都能平平安安。
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