羅馬軍團展覽開幕 平民士兵擔正主角

英國倫敦大英博物館於今日開始《羅馬軍團：戎馬生涯》（Legion: life in the Roman army）展覽，持續至6月23日，期間將展出逾200件文物。新展覽擬通過羅馬軍團一名普通士兵的戎馬生涯為主體，帶領參觀者以平民士兵角度理解古羅馬帝國及其軍隊生活。

新展覽從羅馬士兵特倫蒂安努斯（Claudius Terentianus）自入伍羅馬軍團到征戰，再到要塞生活和駐軍，最後到退役的旅程。他在幾封家書中講述了他如何努力融入軍團等故事。

記錄由入伍到退役歷程 展覽另包括文德蘭達木牘，記錄了士兵以及陪伴他們的婦女、兒童和奴隸的日常生活；亦有騎兵頭盔、用於軍用帳篷的山羊皮板和軍眷物品等文物。博物館表示，展覽最大亮點為世上唯一完整的羅馬時代半圓柱形軍團盾牌，以及最完整的經典羅馬分段盔甲。

羅馬帝國疆域超過450萬平方公里，來自於羅馬軍團攻無不克的軍事統治力。羅馬軍團也是羅馬公民社會的引擎，雖然危險，但加入軍團的人可以獲得可觀的退休金，而加入輔助部隊的人也可以為自己和家人取得公民身份。本報綜合報道