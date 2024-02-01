不忿投訴養雞犬 美亞裔女槍殺鄰居
【本報綜合報道】美國內華達州拉斯維加斯一名亞裔女子，在家中養雞和狗被男鄰居投訴，於是向對方家中扔狗糞報復，去年底更突然發難，在男鄰居的未成年子女面前開槍擊斃對方。
女子目前仍然還押，面臨謀殺和謀殺未遂等刑事指控，警方發現其槍械來源不明。
受害者曾申請臨時保護令
案情指，36歲女子朱尼奧（Joe Junio），去年被鄰居達維（Nick Davi）向該區的屋主協會投訴違規飼養雞和狗。朱尼奧開始騷擾和威脅達維，包括在達維子女外出時向後院扔石，做出「用手指劃過喉嚨」動作，向達維子女稱「你們是下一個」，並朝達維後院扔狗糞，更向對方家中灌水。達維一家去年兩度報警，向法院申請針對朱尼奧的臨時保護令，並暫時在朋友家中過夜。
去年12月29日下午約4時20分，達維一家準備上車離開家中時，朱尼奧突然開車駛近並搖落車窗盯着他們。達維質問朱尼奧為何不放過他們，朱尼奧隨後落車開槍，擊中達維的腹部和其妻子的大腿。達維女兒報警，警方到場拘捕朱尼奧。達維送往醫院後證實死亡，他生前在一家教會擔任牧師，信眾呼籲社會各界為達維一家祈禱。
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