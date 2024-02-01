不忿投訴養雞犬 美亞裔女槍殺鄰居

【本報綜合報道】美國內華達州拉斯維加斯一名亞裔女子，在家中養雞和狗被男鄰居投訴，於是向對方家中扔狗糞報復，去年底更突然發難，在男鄰居的未成年子女面前開槍擊斃對方。

受害者曾申請臨時保護令

案情指，36歲女子朱尼奧（Joe Junio），去年被鄰居達維（Nick Davi）向該區的屋主協會投訴違規飼養雞和狗。朱尼奧開始騷擾和威脅達維，包括在達維子女外出時向後院扔石，做出「用手指劃過喉嚨」動作，向達維子女稱「你們是下一個」，並朝達維後院扔狗糞，更向對方家中灌水。達維一家去年兩度報警，向法院申請針對朱尼奧的臨時保護令，並暫時在朋友家中過夜。