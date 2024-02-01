美航空局草率監管 批證不足兩月波音甩門

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上月在飛行途中「甩門」，觸發外界質疑美國聯邦航空局（FAA）監督工作出現問題。美媒前天揭露，上述出事客機去年10月接受FAA檢查後僅出現3處不滿意地方需要改善，最終獲批適航證。有專家憂慮，FAA檢查飛機做法未必可找出隱藏問題。

自從737 MAX系列客機2018年及2019年先後發生兩宗大型空難後，FAA開始檢查每架同系列飛機，藉此確保它們適航。《華盛頓郵報》報道，一名FAA檢查人員去年10月25日完成檢查多架阿拉斯加航空飛機，包括上述肇事737 MAX 9客機後，曾在檢查表格上標註3個不滿意項目。

肇事客機事前僅發現3問題 經確認技術人員已糾正相關問題後，該名檢查人員改稱上述客機正處安全運作狀態，FAA最終批出適航證。惟僅隔不足兩個月，它本年1月5日在飛行途中艙門突然飛脫，導致FAA翌日勒令一眾737 MAX 9客機需要停飛，直至完成檢查為止。

不足一個月，FAA完成部分737 MAX 9客機最終檢查，阿拉斯加航空及美國另一航空公司聯合航空旗下部分同型號飛機陸續開始復飛。

然而，波音前高級經理皮爾遜（Ed Pierson）質疑，FAA最終檢查範圍有限，或難以發現客機隱藏問題。他舉例，FAA檢查客機手法相當於車主購買一輛貨車後，圍住貨車注視，再揭起車頭引擎蓋，之後踢一踢輪胎，整個調查根本是草草了事。本報綜合報道

涉事客機機艙門飛脫（圖），航班需折返。 阿拉斯加航空737 MAX 9早前發生甩門事件。