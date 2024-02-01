美前高官指特朗普自私 不宜做總統

【本報綜合報道】美國前國家安全顧問博爾頓周二發布的新版回憶錄中，痛斥美國前總統特朗普是一個完全自私的人，他會懲罰他自己認為的敵人，並安撫俄羅斯和中國。

博爾頓曾於2018年到2019年在特朗普的白宮任職，他指摘特朗普沒有政治哲學或連貫的政策前景。博爾頓在《事發之室：白宮回憶錄》（The Room Where it Happened，暫譯）的新前言中寫道：「特朗普不適合擔任總統，如果他的前4年表現不佳，那麽後4年就會更糟。」

博爾頓認為特朗普本質上是個自私的人，他稱特朗普真的只關心他自己的報復，這將消耗他第二個任期的大部分時間，又指特朗普幾乎只關心自己的利益。他暗示特朗普希望被一群農奴組成的白宮包圍，毫無疑問地執行他的命令。

倘再當選 兩岸危上加危 博爾頓在外交政策上使用了最嚴厲的措詞，他說，特朗普在共和黨內傳播了一種孤立主義病毒，特朗普的失常行為，在國家安全領域比在其他領域更具破壞性。他還認為特朗普可能退出北約，並說特朗普第二任期的烏克蘭政策幾乎不可避免地有利於莫斯科。博爾頓補充道，台灣和中國大陸周邊其他國家在特朗普的第二個任期內面臨真正的危險。