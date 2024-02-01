料烏今年續苦戰俄 中情局促美勿斷援助

國防部拍板 提供小直徑炸彈 美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯周二表示，烏克蘭今年或將面臨與俄羅斯的艱苦戰鬥，認為美方若此時切斷對烏克蘭的援助，將犯下歷史性錯誤。美國國防部發言人賴德同日證實，將向烏克蘭提供地面發射小直徑炸彈（GLSDB），但拒絕透露具體時間。

伯恩斯表示，俄烏戰事已開始削弱俄羅斯總統普京的權力，烏方須發動更深入的打擊，並在黑海取得穩定進展，增加俄方戰爭成本，一挫普京銳氣。他又指，普京或會威脅使用核武，認為若完全忽視戰事升級風險很愚蠢，但如果被對方輕易嚇倒同樣愚蠢。

伯恩斯稱美方持續支援烏克蘭或能緩和中國認為美國正在衰落的看法，亦能發出美國決心協助台灣的重要訊息，放棄支援烏克蘭將無疑激起北京對台採取更激進的立場。

普京指美導彈擊落俄運輸機 另外，賴德表示，透過烏克蘭安全援助倡議（USAI）援助GLSDB予烏克蘭。GLSDB由美國波音與瑞典坤寶聯合研發，武器由GBU39小直徑炸彈及M26火箭引擎組合而成，射程約144公里，可由M142高機動多管火箭系統發射，但美軍並未列裝。專門報道政治新聞的《政客》引述美國官員指，GLSDB令烏克蘭獲得不曾擁有的縱深打擊能力，補充遠程火力。生產GLSDB的資金於去年2月撥出，翌月簽署合約，因此不受近期美國國會援烏資金枯竭影響。

《政客》表示，GLSDB已完成測試，首批最快周三運抵烏克蘭。有報道指，最新出廠的6枚GLSDB本月16日早上在美國佛羅里達州埃格林空軍基地測試，發射器及數十枚彈頭空運烏克蘭。與美國提供的陸軍戰術導彈系統相比，GLSDB雖威力較小，但體積小及較便宜，非常適合襲擾作戰。波音要求豁免深入審查，加快武器交付及降低成本。

俄羅斯一架伊爾76運輸機上周三在別爾哥羅德州西部墜毀，機上74人全部遇難，包括65名烏軍戰俘。總統普京昨日在電視節目上表示，運輸機是由一枚美製愛國者導彈擊落，「這一點已經確定無疑」。

中俄防長舉行視像通話 另一方面，中國國防部昨日發布消息，國防部長董軍當日與俄羅斯國防部長紹伊古舉行視像通話，稱中俄兩軍要不斷提升戰略互信，持續拓展務實合作。紹伊古亦指，俄中關係處於歷史最好水平。雙方亦就共同關心的國際和地區問題交換意見。本報綜合報道

伯恩斯表示，俄烏戰事已開始削弱俄羅斯總統普京的權力。 伯恩斯