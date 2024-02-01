以色列指UNRWA不應停運

聯合國近東救濟工程處（UNRWA）12名員工涉嫌參與去年10月7日突襲以色列，惟以色列認為UNRWA當下不應該停止運作，因為可能會引發人道主義災難，反而迫使以色列停止針對回教激進組織哈馬斯的軍事行動，不符合以色列和盟友的利益。（綜合報道）