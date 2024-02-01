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巴基斯坦炸彈襲擊5死
巴基斯坦西南部俾路支省錫比市周二發生炸彈襲擊，造成至少5人死亡、5人受傷。暫時未有組織承認責任。爆炸發生時，正義運動黨正舉行政治集會，現場附近一輛電單車上安裝的遙控炸彈發生爆炸，造成多人死傷，部分傷者傷勢嚴重。警方指襲擊是針對正義運動黨。（綜合報道）
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