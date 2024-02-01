2月1日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月01日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
巴國前總理貪污再判囚
巴基斯坦下月8日舉行大選前，2022年遭罷免的前總理伊姆蘭汗周二因洩漏國家機密罪成被判入獄10年，他與妻子比比（Bushra Bibi）周三因收受屬於國家的禮物後再把出售所得款項據為己有，貪污罪成判囚14年。伊姆蘭汗的兩罪刑期可同期執行。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240201-0201_00180_007/巴國前總理貪污再判囚
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc