兩岸國際

巴國前總理貪污再判囚

巴基斯坦下月8日舉行大選前，2022年遭罷免的前總理伊姆蘭汗周二因洩漏國家機密罪成被判入獄10年，他與妻子比比（Bushra Bibi）周三因收受屬於國家的禮物後再把出售所得款項據為己有，貪污罪成判囚14年。伊姆蘭汗的兩罪刑期可同期執行。（綜合報道）
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