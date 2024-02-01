以總理稱未全面勝利 拒撤軍

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周二在西岸一個猶太殖民區發表講話，重申如果未能實現所有目標，不會結束對加薩的戰事，在取得全面勝利前不會從加薩撤軍，亦不會釋放巴勒斯坦囚犯。

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞表示，哈馬斯領導層已獲邀到埃及開羅，繼續就交換人質，以換取以色列釋放巴人囚犯及停火進行談判。以軍表示，正在向加薩地下隧道引水，以摧毀哈馬斯的龐大地下網絡，消除哈馬斯利用地下隧道網絡發動襲擊的威脅。有指去年10月加薩戰爭開始時，加薩有1,300條隧道，長度逾500公里。

防長：逾半哈馬斯非死即傷 另外，以色列國防部長加蘭特周一表示，加薩地帶至少一半巴勒斯坦哈馬斯武裝分子在戰事中非死即傷。他指哈馬斯武裝分子失去補給和彈藥供應，而且未能得到增援。幸存者無法治療傷員，甚至自顧不暇。至少四分之一哈馬斯武裝分子陣亡，與負傷人數相同。加蘭特指出，以色列正在打一場持久戰，最終會擊潰哈馬斯，但不是一天便可達成，而是需要數個月時間。