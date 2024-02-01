CIA向眾院簡報約旦風波 有議員撐拜登

約翰遜

【本報綜合報道】駐約旦美軍部隊周日遭遇親伊朗民兵襲擊造成傷亡，中央情報局（CIA）局長伯恩斯和國家情報總監海恩斯周二向眾議院議長約翰遜及情報委員會成員作簡報，有議員於會後表明贊成拜登政府反擊。

部分議員斥未獲授權就行動 簡報長達數小時，除了約翰遜及委員會成員，眾議院少數黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）和共和黨會議主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）亦出席。與會的共和黨籍成員克倫肖（Dan Crenshaw）指出，有評論員說事情升級會陷入第三次世界大戰，斥他們對外交和戰爭一無所知，「一旦有人殺死了你的軍人，就跨越了一些嚴重的界限」。民主黨籍成員克里什內穆爾提（Raja Krishnamoorthi）亦指，對白宮正在仔細研究所有可能的應對措施感到滿意，對手需要知道美方已做好準備並有能力進行果斷打擊，美國會盡一切努力保護國民免受傷害。

此前，參眾兩院部分議員分別去信總統拜登，指摘他未獲國會授權就採取軍事行動打擊也門叛軍青年運動，以及伊拉克和敍利亞的伊朗革命衞隊據點，要求他尋求國會授權才可打擊中東目標。拜登回覆指，他是根據2001年和2002年通過的《授權作戰法案》下令打擊伊拉克及敍利亞，保護在本土和海外的美國公民。他又稱，美國準備好採取進一步行動應對威脅或襲擊。

海恩斯