駐約旦基地捱炸死傷眾 美揚言多次反擊行動

美軍在約旦東北部的基地周日遇襲，造成3死40多人受傷。美國總統拜登周二表示，已決定如何回應該宗無人機襲擊，但未有詳細說明。被指和襲擊有關的伊拉克親伊朗武裝組織真主黨旅同日宣布，暫停針對區內美軍的軍事行動，避免伊拉克政府陷入困境。

拜登認定伊朗需負責任 拜登周二離開白宮，前往佛羅里達州進行競選活動前見記者，指美方不想在中東擴大戰事，跟之前美國官員表示美國不希望跟伊朗開戰一致。在被問到是否已決定如何回應襲擊，拜登答已有決定。對於伊朗應否為襲擊負責，拜登表示，他確實認為伊朗需負責任，因為德黑蘭向施襲者提供武器。

白宮國家安全委員會發言人柯比表示，可以預期美方會以適當方式回應襲擊，很可能並非單次行動，而是採取多次行動。

真主黨旅暫停針對美軍 柯比又指，拜登已分別與3名遇害美軍的家人通電話表示哀悼，承諾政府會為家人提供全面支援。遺體會於周五運返特拉華州多佛空軍基地，拜登亦會出席遺體接收儀式。

與此同時，真主黨旅表明會繼續以其他方式保衞加薩人民，並建議其他武裝組織遇上美國的敵對行動時，暫時消極防禦。聲明強調，真主黨旅是獨立決定發動襲擊，沒有受到干涉，反而「抵抗軸心」盟友伊朗經常反對向伊拉克和敍利亞境內美軍施壓和升級行動。伊拉克總理顧問里卡比（Hisham Al-Rikabi）指，真主黨旅暫停軍事行動是總理蘇達尼與伊拉克不同勢力和黨派內外努力的成果，避免局勢升級和加劇緊張，確保美軍撤出伊拉克的談判過程順利。

美國國防部發言人賴德稱注意到相關報道，但認為事實勝於雄辯，強調美國呼籲伊朗代理組織停止襲擊未果，美軍將選定時間和方式作出回應。他指出，自約旦駐軍遇襲導致3名美軍喪生以來，至少再發生3宗襲擊事件。有美國官員指出，美軍已加派額外的防空系統到遇襲的駐約旦美軍基地。

半島電視台周二引述伊朗官員指，美國政府過去兩天透過第三方向德黑蘭傳遞不只一則訊息，表明不想爆發公開戰爭，同時警告中東衝突擴大的話，美方會採取行動。惟伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeed Iravani）翌日否認伊朗與美國透過中間人傳遞訊息，指出強硬反擊襲擊伊朗領土及國境以外利益和公民的敵人，是伊朗的基本政策。

美艦擊落也門叛軍導彈 另一方面，也門叛軍青年運動在紅海的攻勢持續，美軍神盾驅逐艦格雷夫利號於也門薩那時間周二深夜11時30分，擊落一枚從青年運動在也門根據地射向紅海的反艦巡航導彈，未有造成人員傷亡或裝備損失。青年運動重申，在紅海和巴林參與針對也門行動的美國和英國軍艦都是襲擊目標。本報綜合報道