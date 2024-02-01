登山客墮崖亡 當局封哈巴雪山

【本報綜合報道】雲南省香格里拉市哈巴雪山，周一有一名登山者在登頂過程中不慎滑倒墮崖身亡。內媒周二報道，目前登山大本營全部遊客事後已全部下撤，登山路線受政府臨時管制。香格里拉市多個部門指，事件仍在進一步處理中，何時解除管制尚待官方通告。

廣東遊客小于（化名）周二稱，前一日上午10時許攀登哈巴雪山著名的「絕望坡」，上山時聽到有人叫了一聲，其登山嚮導說好像有一個人掉下山了。之後她下山時，看到一名男子被人用急救的東西包着。不久後，嚮導就接到電話稱該名男子死了。當地一位知情者則表示，救援行動周二凌晨結束，遇難者遺體已經運下山並送往麗江。