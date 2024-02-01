近15年最強雨雪撲內地 鐵路勢受阻

【本報綜合報道】內地由昨日至下周一料出現大範圍雨雪天氣，主要受影響地區為中東部。中央氣象台預計，這次雨雪天氣過程為2009年以來冬季最強，具有極端性，中國氣象局昨日啟動三級應急響應。內地鐵路部門表示，將根據天氣影響情況，調整部分路線旅客列車運行方案，請旅客注意天氣變化及出行服務訊息。

持續6天 籲旅客留意交通訊息

中央氣象台昨日上午6時發布暴雪藍色預警，這次大範圍雨雪冰凍天氣過程具有影響範圍廣、累計雨雪量大、持續時間長、凍雨面積大等特點。陝西、山西、河北、河南、山東、湖北、重慶、遼寧、吉林等地降雪量可達10至25毫米，局部地區更超過30毫米。山東、河南、湖北、安徽、江蘇、湖南、貴州等地今日至下周日有凍雨，影響面積共計43萬平方公里，影響範圍之大、省份之多為2009年以來之最。此次雨雪過程持續時間為6天，也是近15年以來最長。陝西、山西、河北、河南、山東、江蘇、安徽、湖北、重慶、江西、湖南等地部分地區過程累計降雨量將接近或突破歷史同期極值。