北京加強推廣龍年春節文化活動

多地博物館延長開放時間

春節期間，北京市各大公園將陸續推出賞花、非遺體驗、文藝展演等80多項活動，全市各大花卉市場將有2,000萬盆年宵花卉上市。國家大劇院等地標性演出場所和演藝新空間將有2,000場舞劇、雜技和大戲等演出。全市亦將按重大節假日等級開啟2,809處景觀照明設施，全面延長夜間景觀照明時間。全市16個區和經開區將舉辦村晚、市集和嘉年華等活動逾3,700場；各重點商圈集中舉辦消費體驗和讓利促銷活動逾1,000場；多間博物館將策劃215項展覽，春節活動多不勝數。