浙江63歲婦染禽疫亡

H3N2混合H10N5 偶發跨種屬傳播 國家疾病預防控制局前天公布，一名女病人去年12月在浙江省醫療機構住院接受治療期間死亡，經檢測後證實屬於一宗H3N2流感與H10N5禽流感病毒混合感染病例。專家強調此次疫情為一次偶發由禽到人跨種屬傳播，未出現人傳人情況。

該名女死者是安徽省宣城市人，生前患有多種基礎性疾病。她2023年11月30日出現咳嗽、喉嚨痛及發燒等症狀，直至同年12月2日因病情加重獲當地醫療機構收入救治。相隔不足一周，她獲轉送浙江醫療機構治療，直至12月16日死亡，終年63歲。

密切接觸者無異常 未現人傳人 在研究死亡病例回顧性研究過程中，浙江有關機構上周一從病例標本中，成功分離出H3N2流感病毒及H10N5禽流感病毒，經中國疾控中心數天後覆核檢測結果顯示與先前一致。浙江及安徽兩省事後觀察所有密切接觸者，均無發現異常情況，同時透過回顧性病例搜索也未發現可疑病例。

國家疾控局已指導浙江及安徽兩省按照相關預案方案展開防控工作，並組織專家評估風險。專家評估認為，根據病毒全基因分析顯示，H10N5病毒為禽源性，未具備有效感染人類能力，感染人類風險較低。

另外，專家建議公眾在日常生活應避免接觸病死禽類，盡量避免直接接觸活禽，同時注意飲食衞生，提高自我防護意識，若出現發燒及呼吸道症狀，應佩戴口罩，盡快就醫。本報綜合報道