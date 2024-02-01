廣州繳獲違法煙花爆竹逾24噸
【本報綜合報道】廣東省廣州市應急管理局周二表示，自開展煙花爆竹「打非治違」專項行動以來，共查處煙花爆竹非法行為案例14宗，收繳煙花爆竹24.3噸。
湖北公布3宗違法案例
廣州市應急管理局將會同公安、交通運輸、市場監管等部門持續開展煙花爆竹「打非治違」專項行動，嚴厲打擊煙花爆竹非法經營、儲存、運輸等行為，對違反治安管理的，依法實施治安處罰，對構成犯罪的，依法追究刑事責任。深圳市鹽田公安分局亦開展嚴禁燃放煙花爆竹宣傳排查整治活動，加強煙花爆竹燃放安全管理監管工作。警方在華大公寓明珠道路口處、泊郡雅苑明珠道路口處及悅海花園明珠路口處，安放了3塊禁燃煙花宣傳指示牌，鼓勵群眾舉報違規違法生產、經營、儲存、運輸、燃放煙花爆竹行為。
湖北省應急管理廳近日亦通報3宗煙花爆竹領域行刑銜接（行政執法和刑事司法相銜接）典型案例，包括恩施市建始縣萬×、枝江市張××涉嫌非法經營罪及十堰市鄖陽區白××涉嫌危險作業罪。萬×非法經營煙花爆竹3,481件，涉案金額高達約17.5萬元（人民幣‧下同，約19.2萬港元）；張××非法經營煙花爆竹189件及零散煙花爆竹210個，價值約11.3萬元（約12.4萬港元）；白××則非法存儲煙花爆竹產品1,065箱（盤）。3人目前被移送公安機關依法追究刑事責任。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：