廣州繳獲違法煙花爆竹逾24噸

湖北公布3宗違法案例

廣州市應急管理局將會同公安、交通運輸、市場監管等部門持續開展煙花爆竹「打非治違」專項行動，嚴厲打擊煙花爆竹非法經營、儲存、運輸等行為，對違反治安管理的，依法實施治安處罰，對構成犯罪的，依法追究刑事責任。深圳市鹽田公安分局亦開展嚴禁燃放煙花爆竹宣傳排查整治活動，加強煙花爆竹燃放安全管理監管工作。警方在華大公寓明珠道路口處、泊郡雅苑明珠道路口處及悅海花園明珠路口處，安放了3塊禁燃煙花宣傳指示牌，鼓勵群眾舉報違規違法生產、經營、儲存、運輸、燃放煙花爆竹行為。