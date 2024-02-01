租豪車炫富騙40女子 江蘇漢判監13年

【本報綜合報道】江蘇省淮安市淮陰區漁溝鎮一名小學未畢業的谷姓男子，多年來租豪車偽裝富豪詐騙全國多地40多名女性，終於在去年2月意外落網。內媒周一報道，谷×因犯詐騙罪被四川通江縣人民法院判處有期徒刑13年，並處罰金20萬元（人民幣‧下同，約22萬港元）。

扮富豪相親 得手後詐財 1991年出生的谷×出身農村，小學二年級輟學，16歲出外打工。他2018年起雖然因充值網絡遊戲、長期出入足浴店和卡拉OK消費而債台高築，但仍借錢租豪車、聘請司機和辦理虛假房產證，將自己包裝成富豪。他其後通過線下相親、網上交友等方式，與多名70後至00後女性交往，並在確定戀愛關係後，以生意需要周轉資金或投資等理由詐騙對方錢財。

谷×去年2月被其中一名受騙女子的丈夫打傷而被帶到派出所，因此被警方調查並暴露身份。他落網後仍理直氣壯指自己與這些女性朋友只是借貸關係，始終不承認詐騙。民警指谷×虛構事實，以非法佔有為目的，屬於詐騙。經查，谷×從數十名女性手中詐騙錢財共計200多萬元（約220萬港元），用於日常消費和網絡平台充值刷禮物等。