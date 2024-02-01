殺年幼親生子女 重慶男與情婦伏法

【本報綜合報道】重慶男子張波與情婦葉誠塵合謀，將他與正室的一對年幼子女拋下樓致死，雙雙被判處死刑。最高人民法院近日對張波和葉誠塵故意殺人死刑覆核一案作出裁定，核准二人死刑。重慶市第五中級人民法院昨日遵照執行死刑命令對二人行刑，執行前安排他們會見近親屬，市人民檢察院第五分院派員臨場監督。死者生母聞訊大哭，稱「總算可以安心了」。

最高人民法院覆核確認，張波隱瞞已婚已育事實，與葉誠塵建立不正當男女關係，葉得知後仍繼續與其交往。張波2020年2月與妻子陳××協議離婚，約定兩歲女兒張×甲由陳撫養，一歲兒子張×乙由張撫養至6歲後歸陳撫養，葉知曉離婚協議內容後仍視兩名幼童是與張結婚的障礙和以後共同生活的負擔。葉、張為此多次共謀殺死兩孩，並決定採用製造意外墮樓方式作案，於同年11月實行，由張抱住兩孩雙腿掀出窗外。

合謀製造墮樓意外 拋兩孩落街 最高人民法院認為，張波和葉誠塵故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪，手段特別殘忍；在共同犯罪中二人地位作用總體相當，均起主要作用，屬主犯，應按照各自參與的全部犯罪處罰。覆核期間，葉誠塵檢舉揭發他人犯罪，經查不屬實，依法不構成立功。據此，最高人民法院核准重慶市高級人民法院維持第一審對二人以故意殺人罪判處死刑、剝奪政治權利終身的刑事裁定。