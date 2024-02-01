台新冠中重症1周546宗 64人疫歿5個月新高

【本報綜合報道】台灣衞福部疾管署周二公布當地呼吸道疾病感染情況，過去一周新增546宗中重症及64宗死亡個案，其中死亡數較前一周暴增45.4%，創5個月以來新高。疾管署今日將於馬祖小三通港埠入境處，定點提供家用新冠快測試劑予入境旅客自由領取。

最年輕死者30歲 未打疫苗 台灣本土新冠疫情持續升溫，新增個案中最年輕死亡個案為30多歲男子，未接種新冠XBB疫苗。本土JN.1變種株佔比升至52%，正式超過EG.5成為當地新冠主流株。疾管署發言人羅一鈞評估，除了本周新冠將攀上最高峰，農曆新年後也會因變種株崛起，帶來第二波高峰。

據統計，過去一周門急診類流感就診人次接近11.5萬人次，較前一周下降，以H3N2流感為主。單周新增40宗流感重症和8宗死亡個案，一名離島3歲女童成為今年來年齡最小的死亡個案，她無慢性病史，未接種流感疫苗，因併發腦炎過世。疾管署預料，本周流感亦會攀上高峰。