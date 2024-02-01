弒母後騙親友錢揮霍 北大學霸被執行死刑

二審維持原判 未要求會晤親屬 北京大學「學霸」吳謝宇2015年殺害母親謝天琴後，再問親友借錢生活，經去年二審後維持故意殺人罪、詐騙罪及買賣身份證件罪罪成，被判死刑。內媒昨天報道，福建省福州市中級人民法院同日已遵照最高人民法院命令行刑，吳謝宇受刑前沒有提出會見親屬申請。

代表吳謝宇律師鄭曉靜昨天受訪時稱，她此前預約今天會見吳謝宇，不過昨天早上致電福州市第一看守所時獲告知，其當事人已被帶走執行死刑，直至中午拿到死刑覆核裁定書。她稱：「吳謝宇被執行死刑，作為辯護律師深感遺憾。吳謝宇弒母，確有重大過錯，是家庭悲劇。」

策劃多時 啞鈴杠猛擊母面 談及吳謝宇有否留下任何遺言時，鄭曉靜稱據了解其當事人未有留下相關資料，雙方在此前律師會見中，對方也沒有提及任何安排，正計劃進一步向看守所了解有否留下信件。福州中院工作人員僅稱，該案情況以公開發布通報為準。

案情指，吳謝宇2015年上半年開始產生殺害母親謝天琴念頭，並網購犯案工具。同年7月10日下午5時左右，他趁母親回家換鞋之際，手持啞鈴杠連續猛擊對方面部，導致謝天琴死亡。事後，他向親友隱瞞弒母真相，虛構謝天琴即將陪同其出國交流學習，故需要生活費、學費及財力證明，成功騙取親友144萬元人民幣（約160萬港元）揮霍。此外，他亦購買了10多張身份證明文件，藉此隱匿身份及逃避偵查。

購買多張身份證逃避偵查 面對一審被判死刑、剝奪政治權利終身及罰款，吳謝宇提出上訴。然而，福建省高級人民法院去年5月30日二審駁回上訴，除了維持原判，亦報請最高人民法院核准死刑裁定。

最高人民法院覆核後認為，吳謝宇故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，加上以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，亦構成詐騙罪，另外購買多張居民身份證，也構成買賣身份證件罪，應依法併罰。

由於吳謝宇毫無悔罪誠意，最高人民法院認定應依法懲處，加上第一審判決、第二審裁定認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，故決定依法核准一審判決。本報綜合報道