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台擬購干擾裝置護關鍵基建
台媒近日報道，台灣經濟部為防範大陸無人機侵擾中油、台電等一級關鍵基礎設施，擬為其採購干擾槍及建置被動反制系統，強化安全。有前檢察官指，油電基礎設施安全措施屬於國安機密，認為國安及財經官員外洩給媒體涉及不法，告發國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花及撰文記者。（綜合報道）
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