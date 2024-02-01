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日駐華大使探涉諜公司高層
日本駐華大使金杉憲治上任後，周二首次探視一名涉嫌從事間諜活動而扣留的日籍製藥公司男高層。金杉同行的醫務官替事主檢查，健康狀態沒有問題。該男高層是安斯泰來製藥公司資深駐華人員，曾於在華日企等組成的「中國日本商會」內擔任要職，事發後至今共接受10次領事探視。（綜合報道）
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