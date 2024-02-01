解放軍訓練海攻 台模擬陸突襲
【本報綜合報道】台灣大選後兩岸關係持續緊張，大陸官媒周二報道，解放軍東部戰區海軍近日在福建東部海岸，開展全要素導彈對海攻擊訓練。台灣總統蔡英文周二赴澎湖視察澎防部機步營進行反機降作戰演練，台灣海軍周三亦於高雄左營軍港執行春節期間戰備整備操演。
東部戰區海軍某岸導團在訓練中，派出數輛導彈發射車緊急奔赴野外陣地。發射車模擬供電故障，維保車接令應急供電；指控車遭受模擬敵人空中打擊，發射車獨立發射導彈攻擊。訓練隨機導調，歷練部隊接令即打的能力，提高官兵應急反應能力。福建省委書記周祖翼、省長趙龍周一專程赴東部戰區，與東部戰區司令員林向陽、政委劉青松出席軍地座談會。
蔡英文周二在台防長邱國正、國安會秘書長顧立雄陪同下，前往海軍馬公後勤支援指揮部，視察反機降作戰演練。演練模擬解放軍南部戰區某部隊在福建惠安實施聯演，突然「由訓轉戰」以直升機編隊入侵澎湖發動攻擊，在澎湖舊五德機場實施機降，台軍部隊開展反機降作戰。
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