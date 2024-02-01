解放軍訓練海攻 台模擬陸突襲

東部戰區海軍某岸導團在訓練中，派出數輛導彈發射車緊急奔赴野外陣地。發射車模擬供電故障，維保車接令應急供電；指控車遭受模擬敵人空中打擊，發射車獨立發射導彈攻擊。訓練隨機導調，歷練部隊接令即打的能力，提高官兵應急反應能力。福建省委書記周祖翼、省長趙龍周一專程赴東部戰區，與東部戰區司令員林向陽、政委劉青松出席軍地座談會。