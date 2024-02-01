留學生入境美遭查 華嚴正交涉

斥干擾人文交流

在例行記者會上，汪文斌指由2023年11月底以來，至少8名持合法有效證件中國留學生，在華盛頓杜勒斯國際機場被美方無端滋擾盤查遣返。他批評美方執法部門有關行徑嚴重侵犯當事人正當合法權益，嚴重干擾中美人文交流及人員來往，亦嚴重違背加強及便利兩國人民交流共識。他指中方敦促美方立即停止以所謂國家安全為藉口，打壓限制中國赴美留學人員，切實保障中國在美學生、學者安全及合法權益，為人文交流及人員往來排除干擾障礙。