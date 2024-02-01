沙利文王毅冀推進元首通電話

沙利文

【本報綜合報道】美媒周二引述知情華府官員報道，去年11月加州三藩市中美元首會晤期間，中國領導人曾承諾北京不會干預今年11月舉行的美國大選。另外，美國白宮國家安全顧問沙利文同日談及過去周末在泰國曼谷會見中共中央政治局委員兼中央外辦主任王毅，他指雙方目標是盡快安排中美元首通電話。

美媒指京承諾不干預大選 知情者指，在三藩市會面時，是美方先提起此事，交流很簡短。至上周末，白宮國家安全顧問沙利文在泰國曼谷與中共中央政治局委員兼中央外辦主任王毅會面，沙利文再提出干預美國大選問題，王毅同樣保證北京不會干預今屆美國大選。知情者續指，近幾個月來中美高層會議多次提到中國干預或影響美國選舉的可能性。

美國情報官員透露，中國傳統上在試圖干預美國選舉採取比俄羅斯較為被動的角色，專注於少數國會選舉，但有迹象顯示中國情報人員在針對美國選民和選舉候選人方面變得更進取。美國國家安全局一名高官上周曾稱，暫未見到有迹象表明任何新的外國干預美國大選行動，美方正準備應對中國、俄羅斯、伊朗和其他外國行為者透過宣傳、網攻等方法離間美國選民的企圖。

美對華支持俄國防表疑慮 另一方面，沙利文表示，中美元首去年11月在加州三藩市會面強調需要更多交流，他形容與王毅的會面實質，討論了兩國領導人通電話一事，同時直言不諱地表達美方對中國支持俄羅斯重建國防工業基礎的疑慮。沙利文亦向王毅表明中國有責任利用對伊朗的影響力，遏制持續襲擊紅海的也門叛軍青年運動，紅海對中國與歐洲之間的貿易來說十分重要，嘗試令局勢降溫亦符合中國利益。