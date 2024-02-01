美眾院中國特別委會主席擬訪台

【本報綜合報道】美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）周二證實，他計劃訪問台灣，但未有確切時間，需再討論。他強調台灣仍是優先議題，海峽兩岸狀況在於防止衝突，美方要在烏克蘭與中東衝突中吸取教訓，強化阻嚇力。

加拉格爾會後受訪談及訪台計劃，對於他去年初秘訪台灣，形容是一趟富有成效的旅行；強調對委員會成員來說訪台非常重要，有助制訂政策。他認為，印太地區仍是美國國家安全防禦體系的首要任務，強化常規阻嚇，制訂全球策略，與盟友和夥伴合作；又指要從烏克蘭與中東經驗學習，進而應用到印太地區，但是美方不會尋求戰爭。