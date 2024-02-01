大陸民航取消西偏 逼近台海中線

台抗議斥未經溝通 學者指加重監測壓力 中國大陸政府2015年經國際民航組織同意，於台灣海峽中線西側劃設新國際民航M503航線，但遭台灣政府反對，陸方遂將航線向西偏6海里飛行。大陸民航局周二宣布，自今日起取消M503航線自北向南飛行偏置，並啟用該航線W122、W123銜接航線由西向東運行。台灣民航局和陸委會批評陸方此舉未經溝通，表達嚴正抗議。台學者分析指，陸方此舉意味打破海峽中線象徵意義，加大台灣空防監測壓力。

台灣政府當年反對M503航線，因其距離海峽中線原本只有7.8公里（約4海里），認為航線位於敏感空域，減少台灣空防預警時間，其後兩岸民航局加上馬來西亞政府交涉，大陸調整飛航路徑，實際飛行時再拉開了與海峽中線的距離，並採取「由北向南」單向航行，同時暫不啟用W121、W122、W123銜接航線，直至雙方溝通確認。但大陸2018年1月不顧台方反對，單方面啟用該航線北上運行及相關銜接航線。

陸稱滿足航空發展 大陸國台辦發言人周二表示，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，此次優化航線運行為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班營運，進一步便利兩岸人員往來。

台民航局周二晚上表示，大陸這次做法與最初啟動M503航線時，雙方溝通結果有明顯差距。對這項措施可能產生的相關影響及後續處置等細節，台民航局將與相關機關進一步評估及商討。陸委會則稱，陸方未經兩岸溝通啟用相關航線，不僅罔顧飛行安全，不尊重台灣，且刻意以民航包裝對台政治乃至軍事的不當企圖，有改變台海現狀疑慮。該會要求陸方停止執行相關航線運作的決定，假如對方一意孤行，必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

被指打破過去默契 台灣國防安全研究院研究所長沈明室指出，大陸這次措施顯然是針對台灣總統選舉結果而來，過去一段時間大陸軍機偶有越過海峽中線行為，民航機由於運輸飛航需求也有技術性偏離。惟現在打破過去既有默契後，等於海峽中線模糊化，台灣空防監測除了看軍機，也要看民航機。至於大陸會否利用這航線以軍用機假扮民航機對台構成威脅，防衞雜誌記者陳國銘則認為可能性相當低。本報綜合報道

國台辦表示，M503航線有利於改善兩岸航班營運，進一步便利兩岸人員往來。 M503航線最新狀況