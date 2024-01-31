峨眉山金頂罕現巨型日暈

中國四川峨眉山金頂上空周日驚現巨型日暈，由於場面耀眼又壯觀，惹來遊客嘖嘖稱奇。專業人士介紹，這種自然奇觀其實是一種特殊的物理現象，是陽光照在雲霧表面，經過繞射和漫反射作用形成，需要陽光、地形和雲海等眾多自然因素結合，因此比較少見。