兩岸國際

峨眉山金頂罕現巨型日暈
中國四川峨眉山金頂上空周日驚現巨型日暈，由於場面耀眼又壯觀，惹來遊客嘖嘖稱奇。專業人士介紹，這種自然奇觀其實是一種特殊的物理現象，是陽光照在雲霧表面，經過繞射和漫反射作用形成，需要陽光、地形和雲海等眾多自然因素結合，因此比較少見。
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