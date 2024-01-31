2023中國考古新發現 揭曉6大入選項目
【本報綜合報道】中國社會科學院昨日在北京舉行「中國社會科學科學院考古論壇‧2023年中國考古新發現」，現場揭曉6大入選項目，分別為四川資陽市濛溪河舊石器時代遺址、福建平潭縣殼丘頭新石器時代遺址群、湖北荊門市屈家嶺新石器時代遺址、陝西清澗縣寨溝商代遺址、新疆吐魯番市西旁唐宋時期景教寺院遺址、內蒙古巴林左旗遼上京皇城南部建築遺址。
有遺址出土逾10萬件文物
入選項目中，資陽濛溪河舊石器時代遺址是舊石器時代物質遺存和相關行為要素最豐富全面的遺址之一，距今約5萬至7萬年歷史，迄今已出土10.5萬多件石器、動物化石及碎屑，另有數以萬計的植物遺存及小量木器、骨器等，反映現代人起源擴散關鍵階段的早期人類社會真實圖景。
六大考古新發現自2002年創辦，屬中國考古界的重要獎項之一。至於內蒙古清水河縣後城咀新石器時代石城址、河南鄭州市書院街商代貴族墓地、青海都蘭縣夏爾雅瑪可布青銅時代遺址、新疆喀什市漢唐時期莫爾寺遺址等則被評為入圍項目。
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