2023中國考古新發現 揭曉6大入選項目

有遺址出土逾10萬件文物

入選項目中，資陽濛溪河舊石器時代遺址是舊石器時代物質遺存和相關行為要素最豐富全面的遺址之一，距今約5萬至7萬年歷史，迄今已出土10.5萬多件石器、動物化石及碎屑，另有數以萬計的植物遺存及小量木器、骨器等，反映現代人起源擴散關鍵階段的早期人類社會真實圖景。