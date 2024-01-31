白變鱷魚公布名字 米斯蒂克含神秘之意

美國佛羅里達州奧蘭多一間主題公園上月7日宣布，園內迎來一條極罕有的雌性白色變種美國短吻鱷幼崽，其後向民眾求助，為這條鱷魚寶寶取個可愛名字。園方近日公布結果，為牠命名為米斯蒂克（Mystic），含有神秘之意，計劃於今年春季讓米斯蒂克和牠的兄弟與遊客見面。

美媒前日報道，米斯蒂克和牠的兄弟同於去年8月出生，園方為確保其健康成長，一直將這個喜訊保密。米斯蒂克出生時重96克、長49厘米，長有一雙美麗的藍眼睛，皮膚則呈現透明的粉白色。至於米斯蒂克的兄弟則是普通膚色，今次獲命名為梅赫姆（Mayhem）。

全球過去僅7條存活 全球過去僅有7條已知存活的白變鱷魚，米斯蒂克的誕生讓這個數字再次增加。米斯蒂克的母親是普通鱷魚，父親則也是白變鱷魚。由於身份特別，園區曾收到數百條關於命名的建議，包括將兩條鱷魚寶寶取名為芭比（Barbie）及肯（Ken），珀爾（Pearl）及埃默拉爾德（Emerald）等。

白色變種和白化症不同，白色變種個體的眼睛是正常顏色之餘，皮膚上經常會有正常膚色的斑塊或斑點，而白化症的眼睛則會是粉紅色。園方強調米斯蒂克對直射陽光尤其敏感，需要避免長時間暴露在陽光下，對確保牠能夠順利獲得所需的照顧感到自豪。本報綜合報道