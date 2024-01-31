星洲指降投票年齡需教育

新加坡政策研究所周一舉行新加坡透視論壇第六場座談會，談及降低投票年齡是給予青年政治發言權的方法之一。會上多位學者及專家指出，若降低投票年齡是必然的政治改革，當局應該開始在學校提供政治教育，及早培養青年的政治成熟度。這可以加強社會凝聚力、深化政治溝通、彌合社會政治課題上的代溝。（綜合報道）