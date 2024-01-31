華籲國際刑事法院 尊重蘇丹主權

【本報綜合報道】中國常駐聯合國副代表戴兵周一在安理會審議國際刑事法院涉蘇丹問題時表示，國際刑事法院應該繼續嚴格遵循《羅馬規約》規定的補充管轄原則，保持獨立、客觀和公正立場，充分尊重蘇丹司法主權和合理意見，與蘇丹保持密切溝通合作。

戴兵表示，蘇丹恢復正常秩序是保障司法公正的前提，當地衝突延宕加劇平民痛苦及人道主義危機，令人痛心。中方注意到非盟和東非政府間發展組織等地區組織近期展開斡旋，支援地區組織與蘇丹方面加強溝通，推動衝突雙方盡快停火止戰，維護蘇丹主權、安全和領土完整。國際刑事法院應該着眼蘇丹和平穩定大局，為妥善解決問題發揮作用。

戴兵指出，達爾富爾問題由來已久，部族等各類矛盾錯綜複雜。在蘇丹衝突衝擊下，該區局勢更加脆弱。國際刑事法院處理有關案件要保持謹慎態度，要有助緩解該區局勢，避免放大矛盾和分歧。他呼籲國際刑事司法機構要依法行使職權，平等統一適用國際法，避免政治化和雙重標準，切實維護國際公平正義。中方關於國際刑事法院的立場沒有變化。