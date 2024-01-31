737 MAX 7揭存風險 波音撤安全豁免申請

波音公司撤回對737 MAX 7客機的安全豁免申請。

引擎有可能過熱 脫落碎片或穿透機身 美國波音公司的客機產品安全性持續備受關注，波音公司周一證實，將撤回去年向美國聯邦航空局（FAA）提出對737 MAX 7客機的安全豁免申請，強調確信申請符合當局確保客機安全運行的既定流程，但仍然決定採用「工程方案」解決有關安全問題，並將在認證過程中完成，之後安排涉事客機投入商業服務。

美國聯邦航空局去年公布適航指令，指出737 MAX 7客機引擎防冰系統在特定環境及操作條件下，一旦開啟超過5分鐘可能出現過熱的情況，導致進氣道內管失效及進氣道罩嚴重受損，脫落的碎片可能穿透機身，危及機艙內機翼後靠窗座位的乘客。

原定期限至2026年5月底 波音公司其後依照引擎設計變更的開發及認證所需要時間，為737 MAX 7客機投入商業服務申請安全豁免，期限至2026年5月31日；該申請讓當局加快審批速度。

美國國會參議院航空安全、營運與創新商務小組委員會主席譚美‧達克沃斯上周與波音公司行政總裁卡爾霍恩會晤時，表明反對波音公司的安全豁免申請。譚美‧達克沃斯周一證實接獲卡爾霍恩來電，獲得對方感謝推動波音公司做絕對正確的事情；她表示，撤回申請對股東可能是艱難決定，但對將乘坐客機的人士是正確決定。

另一方面，美國阿拉斯加航空一架737 MAX 9客機本月5日飛行途中艙門飛脫，數枚本應鎖緊艙門的螺栓尚未尋回。《華爾街日報》周一報道，知情人士認為，有波音公司工人在生產過程中，打開或移走涉事客機的內嵌式艙門時卸下螺栓，但後來重新安裝艙門卻未裝回這些螺栓。他們認為上述懷疑的可能性愈來愈大，部分基於涉事艙門上未留下螺栓痕迹，反映艙門在1.6萬呎高空飛脫時，螺栓可能從未就位。

甩門客機或因無裝螺栓 美國全國運輸安全委員會（NTSB）正對涉事艙門進行金屬測試，釐清螺栓在事發時是否裝上，未公布測試結果，報道預計最快本周有最新進展。目前未能夠確定涉事艙門的經手人，調查顯示艙門最初由供應商勢必銳航空系統公司在馬來西亞製造，在堪薩斯州威奇托組裝機身後交付波音公司，後者在倫頓工廠完成最後組裝。本報綜合報道

阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機飛行途中艙門飛脫。 NTSB調查人員檢視涉事阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機。 阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機艙門飛脫令乘客恐慌。