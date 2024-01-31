特朗普白宮醫療組違規 買藥貴近200倍

【本報綜合報道】美國傳媒周一報道，美國前總統特朗普執政期間，白宮醫療組違規向工作人員開藥，包括管制藥物，又高價採購品牌藥，其中一款安眠藥採購價比市面仿製藥貴近200倍，存在嚴重系統性問題，違反聯邦法律法規及國防部政策。

未遵指引向員工開處方藥

報道引述美國國防部監察長辦公室的報告，辦公室2018年收到多宗關於白宮醫療組一名高級軍官存在不當醫療行為的投訴。報告分析白宮醫療組2017年至2019年的紀錄，發現白宮醫療組向不符合條件的工作人員發放處方藥，包括芬太尼、嗎啡、氯胺酮、氫可酮、莫達非尼、安眠酮、地西泮、咪達唑侖和曲馬多，而且未遵守國防部關於核實病人資格的指導方針。