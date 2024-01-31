半島升溫 華反艦導彈部署山東

朝再試射巡航導彈 7日第3次 朝鮮半島局勢持續緊張，南韓表示北韓昨日向西部海域發射多枚巡航導彈，是7天內第3次，疑似透過密集測試提升武器性能。中國近日在與南北韓一海之隔的山東半島部署岸基反艦巡航導彈，被指對有戰略意義的黃海產生影響。

南韓聯合參謀本部昨日公布，當天上午7時發現北韓從平壤附近陸地發射型號不明的巡航導彈，但未有公布發射數量、飛行距離。

美監測 重申協防韓日 北韓本月24日在平壤附近陸地向西部海域發射多枚火箭矢-3-31新型戰略巡航導彈；本月28日在咸鏡南道新浦市附近海域試射兩枚同一型號巡航導彈。南韓軍方推測最新一次試射也涉及這款武器。

南韓聯合參謀本部表示，南韓與美國的情報部門正在精密分析，南韓軍方加強監視及警備，同時與美國緊密合作，密切關注北韓的相關活動。美國國防部周一回應時表示，密切監測北韓的相關動向，重申美方對南韓及日本的協防承諾是堅如磐石。

韓媒指，分析認為火箭矢-3-31是箭矢-1及箭矢-2戰略巡航導彈的升級版，名稱中的「31」或意味它可以攜帶北韓去年公開的火山-31戰術核彈頭。對於火箭矢-3-31近日先後在陸地及海上利用各種平台試射，南韓潛艇研究所所長崔日認為，它或可以從陸地、艦艇、潛艇三方位發射，疑似模仿俄羅斯現役熾熱巡航導彈。

美國為首陣營與北韓的軍事對峙情況最近加劇，中國一直高度關注朝鮮半島局勢發展。中國官媒本月21日發表報道直擊新年度訓練場，表示解放軍北部戰區海軍某團展開野外對海打擊演練。報道各個國家及地區海軍消息的網站Naval News上周六指，上述演練在山東省海陽市舉行，涉及主要部署東部戰區及南部戰區的鷹擊62岸基反艦巡航導彈。

解放軍演訓鷹擊62導彈 Naval News指出，今次很可能是這款打擊水面艦艇的長程武器，首次部署負責應對朝鮮半島局勢的北部戰區。這款導彈最大射程500公里，搭載450公斤重的彈頭；分析認為彈頭重300公斤或以上，可以令一艘排水量5,000噸的艦艇嚴重受損甚至沉沒。假如它部署在山東半島，黃海、渤海、朝鮮半島西部沿海都在其有效射程範圍。

黃海分隔中國與朝鮮半島，連接渤海使之成為中國的「戰略走廊」，同時受朝鮮半島局勢的好與壞影響。值得留意的是，一旦朝鮮半島爆發武裝衝突，黃海將是美國部署海軍艦艇的其中一個海域，例如擁有龐大打擊範圍的航空母艦打擊群，這也對中國國家安全構成影響，今次解放軍對海打擊演練被指有針對性及威懾作用。

本報綜合報道

北韓接連測試火箭矢-3-31新型戰略巡航導彈，引起外界關注。 解放軍北部戰區使用鷹擊62岸基反艦巡航導彈，展開野外對海打擊演練。 中國鷹擊62岸基反艦巡航導彈